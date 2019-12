Bon plan pas cher : notre Top 3 des écouteurs bluetooth à moins de 35€

Les écouteurs Mpow, pour le sport

Les Xiaomi Redmi Airdots, Bluetooth 5.0

Les TaoTronics, avec 40 heures d'autonomie !

Vous cherchez des intras sportifs au rapport qualité/prix imbattable ? Les écouteurs bluetooth sans fils Mpow Flame, que nous avons testé plus tôt cette année, sont disponibles chez Amazon pour moins de 20 euros ! En effet, pour 19,99€, ce modèle chinois certifié IPX7 (étanchéité vis-à-vis de la sueur, des éclaboussures ou encore de la pluie) garantit à son utilisateur dix heures d'autonomie après une charge rapide, et une connexion Bluetooth 4.1. Confortables, notamment grâce à des embouts en mousse à mémoire de forme, les écouteurs Mpow Flame vous délivreront fidèlement vos musiques préférées lors de vos prochaines sessions sportives.Pourquoi investir dans des Samsung Galaxy Buds ou des AirPods d'Apple, quand Xiaomi propose ses Redmi Airdots près de 6 fois moins cher ? Voilà un bon plan qui pourrait intéresser ceux qui ne souhaite pas débourser plus de 100 euros pour des écouteurs Bluetooth sans fils.Et en effet, le modèle chinois en coloris noir est actuellement disponible pour 21,95€ chez CDiscount. Les Xiaomi Airdots disposent de 4 heures d'autonomie, extensible à 12 heures grâce au boîtier de charge de 300 mAh (inclus).Si l'autonomie est un critère important pour vous, vous pouvez vous tourner vers les écouteurs Bluetooth 5.0 de TaoTronics. Disponibles chez Amazon au prix de 27,99€ (avec le coupon 20% valable jusqu'au 3 janvier 2020), ils bénéficient d'une autonomie de 5 heures par charge, extensible à 40 heures grâce au boîtier de charge (inclus). Certifié IPX7 (étanchéité vis-à-vis de la sueur, des éclaboussures ou encore de la pluie), il est livré avec 4 tailles différentes d'embouts d'oreillettes, pour un confort optimal.Ces modèles d'écouteurs bluetooth à moins de 35 euros devraient vous ravir, que ce soit pour vous soutenir lors de vos sessions sportives ou pour vous accompagner lors de vos balades. Mais comme toujours, ne tardez pas trop à faire votre choix, les bons plans ne durent jamais longtemps !