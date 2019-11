Trottinette électrique Go Ride 80 Pro Night Edition à prix cassé !

Roulez sans vous ruiner avant le Black Friday

À lire aussi : Trottinette électrique, notre comparatif

Une trottinette résistante et compacte

Nous sommes chez Cdiscount pour cette réduction conséquente. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne propose comme toujours le paiement en quatre fois. Ainsi, vous devrez régler 46,09€ au moment de l'achat puis 46,06€ par échéance. Bien entendu, la livraison est offerte et la commande arrivera à domicile sous un jour ouvré pour tous les abonnés au service Cdiscount à Volonté (essai gratuit puis 29€ pour la première année). Pour en finir avec les modalités, précisons que la garantie pièces et main d'œuvre est valable pendant deux ans.Passons aux caractéristiques techniques de cette trottinette électrique Go Ride 80 Pro. Il s'agit de la Night Edition qui met le paquet sur l'éclairage avec ses 6 LEDs. S'il ne fait pas trop froid, vous pourrez donc l'utiliser les soirs d'hiver en toute sécurité. Cet exemplaire est équipé d'un moteur électrique 350 W. La trottinette est dotée d'une autonomie maximale de 25 kilomètres (grâce à sa batterie lithium 6,6 Ah) pour une vitesse maximum de 25 km/h. Des performances idéales pour se rendre au travail.Ce modèle vous offrira un confort optimal grâce à ses deux amortisseurs. Elle peut supporter une charge de 120 kilos et elle est équipée de pneus 8 pouces extrêmement résistants. De plus, elle est protégée face aux fortes projections d'eau comme l'indique son indice de protection IPX4. Pour terminer, mentionnons le fait que cet exemplaire est pliable et doté de poignées rabattables. Vous pourrez la stocker facilement dans votre appartement même si la place vous fait défaut.La trottinette électrique Go Ride 80 Pro est absolument idéale si vous comptez faire des escapades nocturnes. Avec son éclairage frontal, ses quatre feux latéraux et son feu arrière, elle vous garantira une sécurité même dans l'obscurité la plus totale. Pour le reste, ses performances sont convaincantes et sa résistance est exemplaire. Une valeur sûre !