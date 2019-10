🔥 OnePlus 7 Pro Smartphone 8Go + 256Go Noir à 436€ au lieu de 699€

Le One Plus 7 s'améliore

Tout est bon !

Cette bonne affaire a été mise en ligne par Cdiscount . Comme toujours, le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne propose le paiement en quatre fois, soit 111,61€ au moment de l'achat puis 111€ par mois. La livraison est gratuite même si elle est assurée par un vendeur tiers. Ainsi, les avantages Cdiscount à Volonté ne sont pas disponibles pour ce produit. Nous avons déjà terminé de faire le tour des modalités, alors passons sans plus attendre aux caractéristiques techniques du smartphone fabriqué par la marque chinoise.Le OnePlus 7 Pro arbore un écran OLED 6.67 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels. Cette dalle est compatible avec la fonctionnalité HDR 10+ et possède un taux de rafraîchissement à 90 Hz. À l'intérieur du mobile, un processeur Qualcomm Snapdragon 855 est de la partie, tout comme 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Ainsi, des jeux très gourmands en ressources comme Fortnite, Call of Duty: Mobile ou The Elder Scrolls: Blades tourneront sans le moindre ralentissement. Dans ce domaine, le OnePlus 7 Pro frappe extrêmement fort !Dans son dos, le smartphone est équipé d'un appareil photo à trois capteurs 48 mégapixels + 8 mégapixels + 16 mégapixels. Vous pourrez donc capturer des vidéos en 4K sans aucun problème. En frontal, c'est un capteur 16 mégapixels qui aura la lourde de tache de s'occuper de vos selfies. Autre point important, l'autonomie. Avec sa batterie 4000 mAh, le OnePlus 7 Pro peut tenir tranquillement pendant deux journées si vous l'utilisez sans trop pousser sur les applications qui demandent beaucoup de ressources.Avec ce OnePlus 7 Pro, vous aurez entre vos mains un superbe mobile. Son écran est absolument magnifique, ses performances bien solides, son autonomie très correcte et la partie sonore est assurée par des haut-parleurs stéréo de grande qualité. Bref, ce smartphone est une valeur sûre et n'a rien à envier aux modèles plus onéreux.