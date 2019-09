🔥 Offre exclusive pCloud : -20% sur l'offre Premium Plus + Crypto

pCloud, le stockage en ligne sécurisé

Prix cassés sur le Cloud sécurisé

N°1 de notre comparatif des stockages Cloud, le célèbren'a plus à faire ses preuves. Ce service né en Suisse mise tout sur la sécurité des données avec de nombreuses offres toutes plus attrayantes les unes que les autres.C'est aujourd'hui le servicequi nous intéresse. Cette formule très complète offre 2 To de stockage en ligne, le partage des liens et bien sûr un chiffrement AES-256 bits du côté serveur. Vos photos de famille, vidéos et autres fichiers sont ainsi protégés avec ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. L'ensemble est accessible depuis Windows mais aussi Mac, GNU/Linux et smartphones. Il existe même des extensions pour les navigateurs Web les plus connus.Vous en voulez plus ? Alors jetez un œil à l'offre. Comme son nom l'indique, cette formule vise à renforcer la sécurité de vos données avec une couche de chiffrement supplémentaire. Vous bénéficiez ainsi d'un cryptage côté client et d'échanges sécurisés de bout en bout. C'est le top pour une sécurité absolue de vos données !Qui a dit que se protéger sur le Web coûtait cher ? Pas pCloud qui affiche en ce moment une belle réduction de 20% sur ses offres Premium Plus et Crypto. Une année d'abonnement vous reviendra ainsi àau lieu de 143,76€.En cas d'hésitation, sachez que vous avez une garantie de remboursement sous 10 jours. Mais vu la qualité de pCloud, vous ne devriez pas en avoir besoin !