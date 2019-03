⚡️ Bon Plan : Console de jeu portable avec 168 jeux intégrés à 13,27€

Parfait pour les enfants !

Entre classiques et jeux plus atypiques

Contrairement à la NES Classic Mini ou même à la PlayStation Classic, la machine que nous vous présentons aujourd'hui est très abordable. Elle est très pratique à utiliser mais aussi très légère et de taille réduite. Vous pourrez donc la trimballer n'importe où et y jouer où bon vous semble grâce à sa batterie 800 mAh qui offre une autonomie d'environ 6 heures. Elle s'adresse clairement à un public plutôt jeune et cela se ressent en particulier via son catalogue de jeux embarqués.Dans cette liste comprenant 168 titres, nous retrouvons notamment des jeux célèbres comme Super Mario Bros. , Super Mario Bros. 3, Donkey Kong ou encore Tetris. Il est tout de même important de mentionner le fait que cette console n'est pas sous licence officielle de Nintendo. Vous pouvez donc retrouver quelques jeux assez étonnants dans les softs proposés (Super Mario 14. ???). Un câble compris dans le pack vous permettra aussi de jouer directement sur un écran plus grand.GearBest propose la livraison gratuite en France. La promotion prendra fin le 21 février et le nombre d'exemplaires est très limité.