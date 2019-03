🔥 Bon Plan : Écran 8K DELL UltraSharp UP3218K 32" Ultra HD IPS à 2170,62€ au lieu de 4021,99€

La résolution avant tout !

Une alliance parfaite

Ce téléviseur signé DELL arbore un écran 32 pouces avec une définition exceptionnelle de 7680 x 4320 pixels, soit la fameuse 8K. Au niveau de ses autres spécificités, cet exemplaire affiche un temps de réponse de 6 millisecondes, un angle de vue de 178° et une puissance de 87 watts. Au niveau des connectiques, nous retrouvons quatre ports USB 3.0, deux entrées DisplayPort ainsi qu'une sortie audio mini-jack.Pour le reste, le téléviseur offre un design épuré mais néanmoins très élégant. L'ergonomie y est donc très convaincante et vous n'aurez donc aucun mal à l'utiliser. C'est donc une véritable alliance entre robustesse, beauté et performance à laquelle nous assistons.Attention car l'écran 8K de DELL n'est disponible qu'en quelques exemplaires chez Amazon. Pour soulager votre budget, vous pouvez opter pour un paiement en plusieurs fois grâce à PayMens. Terminons en précisant que la livraison est gratuite en France métropolitaine.