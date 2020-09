Pour la rentrée, la solution de retouche photo Pixlr est en promo !

Pixlr c’est la solution en ligne pour retoucher vos photos simplement et rapidement. Que vous souhaitiez ajouter un sticker, faire quelques retouches simples ou alors faire un travail plus soigné, nécessitant plus de temps, vous pourrez le faire grâce à Pixlr.

La plateforme propose deux éditeurs, Pixlr X pour la retouche simple et rapide et Pixlr E pour un travail plus complet avec une palette d’outils plus professionnelle.