Offrez vous une tablette Huawei MediaPad M5 Lite pas cher chez RueDuCommerce

Une fois n'est pas coutume, partons chez Rue du Commerce pour découvrir les modalités autour de cet article. La livraison standard à domicile est offerte à tous les acheteurs. Vous devrez patienter une petite semaine avant de recevoir le colis. Le paiement en trois ou quatre fois est d'actualité si vous le souhaitez. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Même si nous avons l'habitude de la croiser dans notre section aux bons plans, revenons tout de suite sur les caractéristiques techniques de la Huawei MediaPad M5 Lite. Cette tablette est pourvue d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Il s'agit d'une dalle de grande qualité pour n'importe quel type de contenu.

Au niveau de sa configuration, nous retrouvons une processeur Kirin 659 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Voilà qui est parfait pour pratiquer le multitâche et lancer n'importe quelle application sans ralentissement. La tablette vous permettra aussi de jouer à la plupart des titres téléchargeables.