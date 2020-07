L'iPhone XS 256 Go à un excellent prix pour les Soldes !

Cet iPhone XS conçu par le géant Apple est un smartphone doté d'un écran Super Retina de 5,8 pouces (résolution 2436 x 1125 pixels), d'un double appareil photo grand-angle et téléobjectif de 12 MP et d'une mémoire vive de 4 Go de RAM ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile iOS 12.

Il embarque également le Face ID pour l'authentification sécurisée et la puce A12 Bionic avec Neural Engine nouvelle génération.