French Days : pack Logitech Prodigy Clavier G213 + Souris G203 + Tapis XL G840

Voici le pack Logitech ultime qui vous permettra d'être bien équipé pour vos futures parties. Il regroupe un clavier G213, une souris G203 et son tapis à seulement 89,99€.

C'est Rue du Commerce qui est aux manettes de cette bonne affaire. Le site appliquera une remise immédiate de 60€ sur ce produit. Ce dernier est également éligible au paiement en quatre fois et à la livraison gratuite en point relais. Pour recevoir l'article à domicile, comptez au minimum 5,99€. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. Passons tout de suite au contenu du pack.

Conçu par Logitech, ce bundle embarque un clavier G213 qui est très ergonomique et doté d'un design réussi avec son rétro-éclairage à plus de 16 millions de couleurs. Les touches disposent d'une vitesse de réaction quatre fois supérieure à la normale. Enfin, ce modèle résistera sans problème aux éclaboussures comme aux saletés via sa structure renforcée.