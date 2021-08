Apple Airpods Pro : la valeur sûre des écouteurs sans fils profitent du MegaPeak Rakuten

Dans un blanc immaculé, les Airpods Pro s'offrent un design des plus modernes, s'adaptant à tous les styles, dans la tradition des produits Apple. Ces True Wireless à réduction de bruit active (ANC) font aujourd'hui le bonheur de millions d'utilisateurs d'iPhone, iPad et autres Mac, et même ceux qui ne sont pas des adeptes de la Pomme pourraient bien se laisser convaincre.

Ces écouteurs sans-fil sont là pour vous accompagner dans votre quotidien, que ce soit pour passer vos appels et écouter vos sons préférés en toute circonstance. Grâce au réducteur de bruit réglé au poil par un micro chargé de capter les sons parasites vous entourant, vous n'aurez plus qu'à plonger dans votre univers, même si vous vous trouvez dans un métro bondé. Connectés à vos appareils Apple via la version 5.0 de Bluetooth, les AirPods Pro offrent une signal d'une stabilité irréprochable et une qualité sonore intacte.

Et ils ne sont pas prêts de vous lâcher ! Grâce au boitier de recharge fourni, leur autonomie grimpe ainsi jusqu'à 24h potentielles, pas de quoi s'alarmer si vous avez oublié de les recharger. Autre atout non négligeable des AirPods Pro, les 3 tailles d'embouts fuselés en silicone, afin de s'adapter au mieux à la forme de vos oreilles. Un « Must have » qui a récolté un solide 9/10 lors de notre test des Airpods Pro Clubic 100% indépendant.