Le prix de la Nintendo Switch Lite chute avec ce code promo

Vous avez exactement jusqu'à ce mercredi 3 juin 2020 inclus pour acquérir la console Nintendo Switch Lite à exactement 169,99 euros chez Darty, via la plateforme Acheter sur Google. Afin d'obtenir le tarif indiqué, il faudra ajouter ou sélectionner le code JUNE20 au cours de l'étape du panier après avoir saisi et validé votre adresse de livraison ainsi que vos coordonnées bancaires. Le coupon de réduction vous donne droit à 40 euros de remise. Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour toute commande de la console de jeu en magasin Darty.

À l'heure où nous rédigeons cet article, la console Nintendo Switch Lite est proposée en deux modèles : jaune et grise.



Sortie à la rentrée 2019, la version allégée de la console Switch de Nintendo est équipée d'un écran LCD tactile de 5,5 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels et d'une mémoire flash de 32 Go.



La console portable se tient facilement avec les deux mains. Pour preuve, elle mesure 208 x 13.9 x 91.1 mm et affiche un poids de 275 grammes.