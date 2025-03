Une connectivité avancée et une grande polyvalence Pour un appareil aussi riquiqui, le Acemagician Vista V1 se démarque par sa connectique ultra complète. Doté de quatre ports USB-A (dont deux USB 3.2 en façade) ainsi que des sorties HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4, ce mini PC permet de brancher la plus par des périphériques et accessoires du marché tout en supportant deux écrans 4K. Ajoutez à cela, une prise casque mini-jack 3.5 mm, un port réseau Gigabit Ethernet et on se demande comment le fabricant a réussi à tout rentrer dans un boîtier aussi compact. Il ne lui manque que des ports USB-C pour atteindre la perfection au niveau de la connectique. Et pour ceux qui ne veulent plus se prendre la tête avec les câbles, vous aurez droit au Wi-Fi 5 et au Bluetooth 4.2 pour les connexions sans fil.