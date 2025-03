Des stockages rapides et extensions faciles Le Mini PC ACEMAGICIAN est équipé d'un SSD NVMe d'1 TB, proposant une vitesse de lecture-écriture ultra-rapide essentielle pour réduire les temps de chargement des applications et du système d'exploitation. Pour ceux nécessitant plus d'espace, le mini PC offre des emplacements SATA et NVMe supplémentaires, permettant une extension facile jusqu'à 2 TB additionnels. C'est un choix idéal pour stocker de lourds fichiers multimédias ou des bibliothèques de logiciels volumineuses.