Pour encore plus d'économies, nous vous invitons à consulter toutes les ventes flash proposées par Amazon sur les aspirateurs, les machines à café, les smartphones, les PC portables, les lave-linge et les caméras de sécurité. Amazon propose des deals de folie sur un grand nombre premium en provenance de grande marque ce dimanche, vous pouvez obtenir des appareils relativement récents en provenance de Roborock, Asus, Xiaomi, Bosch, Philips et bien d'autres avec des réductions jusqu'à -50% !