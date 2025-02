La portabilité et l'ergonomie du Formovie Xming Episode One L'un des aspects les plus attrayants du Xming Episode One est sans aucun doute sa portabilité, renforcée par un design compact et léger. Avec des dimensions de 122 x 175 x 141 mm pour un poids de seulement 1,25 kg, il se transporte facilement partout où vos loisirs vous mènent. Bien qu'il ne dispose pas de pieds réglables, une base d'appui pour trépied est incluse, permettant une installation rapide et adaptable à divers environnements. De plus, les capteurs intégrés assurent une correction automatique de la géométrie de l'image, ajoutant encore plus de facilité d'utilisation. Ces caractéristiques font de ce projecteur un choix idéal pour ceux qui veulent une solution pratique sans compromettre les performances.