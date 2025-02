Ce vendredi, les ventes flash Amazon sont particulièrement nombreuses sur les aspirateurs robots, les PC portables et les écrans PC, avec des réductions jusqu'à -60 %. Les produits d'hygiène, comme les brosses à dents électriques, les rasoirs électriques, et les épilateurs à lumière pulsée sont aussi en soldes, avec des réductions jusqu'à -40 %. Enfin, les matelas, les équipements PC (claviers, souris, webcam) et les chaises de bureau viennent fermer la marche des produits les plus soldés.