Le kit de démarrage Philips Hue White, c’est une porte d’entrée vers un éclairage intelligent et intuitif, pensé pour simplifier et enrichir votre quotidien. Que vous cherchiez à créer une ambiance chaleureuse en soirée, à améliorer votre concentration en journée ou à automatiser votre éclairage pour plus de confort et de sécurité, ce pack offre une solution clé en main pour moderniser votre appartement.

L’éclairage n’est plus seulement fonctionnel, il devient un véritable outil de bien-être. Avec une température de couleur ajustable de 2000 K à 6500 K, chaque pièce peut adopter une atmosphère différente selon vos envies. Besoin d’une lumière blanche et énergisante pour travailler ? D’une teinte plus chaude pour un moment de détente ? Tout se règle en quelques secondes depuis votre smartphone ou via la télécommande incluse.