Ce dimanche, les catégories les plus ciblées par les ventes flash sont les équipements électroménagers, avec des réductions pour les équipements de la cuisine (plaque vitrocéramique, micro-ondes, airfryer, etc.), mais aussi ceux des pièces à vivre (aspirateurs, purificateur d'air, etc.)



Les produits de soin comme les épilateurs à lumière pulsée, les boucleurs à cheveux et les équipements sportifs sont aussi à prix cassé. Enfin, pour les amateurs de purs produits high-tech, Amazon propose des réductions jusqu'à -30 % sur tout un catalogue de PC portables, d'écrans, de périphériques informatique et de smartphones.