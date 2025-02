Passer quelques jours de vacances au grand air, à l'écart de toute civilisation, cela a du bon pour recharger ses batteries, mais cela peut poser un problème pour celles de vos appareils. Même en extérieur, nous avons tous besoin d'un smartphone pour rester en contact avec ses proches, de charger un drone pour prendre les plus belles images de ses vacances, ou tout simplement pour faire fonctionner un petit four, un grille-pain ou encore une cafetière. Pour tous ces besoins, et bien d'autres encore, DJI vous propose la DJI Power 100, une batterie extérieure au format compact, mais capable de vous fournir toute l'électricité dont vous avez besoin.