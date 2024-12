Réputé pour ses prestations en termes d'hébergement, Hostinger, qui obtient la note de 9,6/10 dans l'avis dédié de la rédaction de Clubic, est aussi un bon compagnon pour vous aider à créer un site internet.

En effet, vous avez à votre disposition plus de 150 templates imaginés par Hostinger pour répondre à des besoins pluriels, du site Web marchand à un blog sous WordPress dédié à votre passion artistique. Mais là où il est possible d'aller bien plus loin avec la suite Hostinger Business, c'est que vous pouvez solliciter l'intelligence artificielle (IA) pour aller dépasser les possibles de votre imagination.

En termes d'apparence tout d'abord, demander l'aide de l'IA à partir de quelques mots clefs pour obtenir un site internet qui vous ressemble. L'intelligence artificielle est capable de générer un texte de présentation pertinent, par exemple pour décrire la démarche de fabrication de votre savon bio 100% éco-responsable.

Du côté des images, si vous ne disposez pas encore de visuels adéquats, Hostinger peut aussi vous rendre service et obtenir un résultat proche de ce que vous comptez proposer à la vente, toujours à partir de vos mots clefs.