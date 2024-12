La JBL Go 4 est la solution idéale pour emporter votre musique partout. Avec son format ultra-compact et son poids plume, elle se glisse facilement dans un sac. Elle délivre un son clair et puissant, impressionnant pour sa taille, grâce à la technologie audio de JBL. Résistante à l’eau (IP67), elle vous accompagne sans crainte à la plage, à la piscine ou sous la pluie.



Polyvalente et intuitive, elle intègre une connectivité Bluetooth rapide et une autonomie allant jusqu’à 5 heures. C’est un choix parfait pour les utilisateurs recherchant une enceinte robuste et performante au quotidien.



En promotion à 39 € au lieu de 49,99 € chez Amazon, la JBL Go 4 se distingue comme une excellente option compacte et économique pour profiter de votre musique où que vous soyez.