La JBL Go 4 est l’enceinte parfaite pour ceux qui veulent emporter leur musique partout sans compromis sur la qualité. Son format ultra-portable tient dans une main, mais délivre un son puissant grâce à la technologie JBL Pro Sound. Que ce soit pour animer une soirée en petit comité ou accompagner vos séances en extérieur, elle assure une clarté audio impressionnante. Avec sa certification IP67, elle résiste à l’eau et à la poussière, ce qui la rend idéale pour une utilisation à la plage, à la piscine ou lors de vos aventures en plein air.



Avec une autonomie allant jusqu’à 7 heures, vous profitez de vos playlists sans interruption tout au long de la journée. Son design moderne en tissu coloré s’adapte à tous les styles, et sa connexion Bluetooth rapide facilite son utilisation. Actuellement proposée à 39,99 € au lieu de 49,99 €, c’est le moment idéal pour s’offrir une enceinte alliant performance et praticité à un prix attractif.