Basés en France, les serveurs o2switch sont non seulement administrés par la firme et réactifs, mais ils sont en plus sécurisés, avec un plein respect de votre vie privée. Du côté de la cybersécurité justement, vous bénéficiez dans l'offre Unique d'un antispam et d'un antivirus appuyés par une intelligence artificielle. Cela vous permet de rapidement dénicher de potentiels intrus, tandis qu'au quotidien, la navigation en ligne de celles et ceux qui visitent vos sites Web est plus sûre.

Vos bases de données et transferts mensuels sont illimités, ce qui est confortable en termes de gestion pour ne pas avoir à quantifier vos activités. Gérez vos sites internet avec l'un des meilleurs outils du marché prévus à cet effet, cPanel. Vous avez une idée de concept ? Donnez-lui vie rapidement sans avoir à vous soucier de l'espace disque disponible, puisque ce dernier est également illimité dans l'offre Unique o2switch.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les fonctionnalités incluses et leur fonctionnement en consultant l'avis indépendant de Clubic dédié à o2switch.