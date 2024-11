Le radiateur à bain d’huile Aigostar 2500W est un véritable allié pour affronter l’hiver avec élégance et efficacité. Avec ses 13 éléments chauffants et ses trois niveaux de puissance, il diffuse une chaleur douce et homogène, idéale pour les journées les plus froides. Son thermostat réglable et sa minuterie programmable jusqu’à 24 heures vous permettent d’adapter le chauffage à votre rythme de vie, tout en maintenant un confort optimal. Silencieux et performant, c’est le choix parfait pour créer une ambiance cosy et chaleureuse.

Pensé pour votre confort, ce radiateur haut de gamme est doté d’un écran LED intuitif et d’une télécommande, vous offrant un contrôle total à distance. Grâce à ses roulettes intégrées, il se déplace facilement d’une pièce à l’autre, tout en ajoutant une touche d’élégance à votre intérieur. Avec des dispositifs de sécurité avancés, comme la protection contre la surchauffe et l’arrêt automatique en cas de basculement, l’Aigostar 2500W combine fiabilité, praticité et design soigné pour un hiver sans compromis.

Pour le Black Friday, le radiateur Aigostar est en promotion à 139,99 € au lieu de 169,99 € : profitez-en !