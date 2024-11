Dyson, c'est avant tout une gamme d'aspirateurs balai, mais pas seulement. Le constructeur propose également une gamme de ventilateurs et de purificateurs d'air, comme ce modèle Dyson Purifier Hot + Cool qui nous intéresse aujourd'hui. L'appareil permet de chauffer et de rafraichir l'air ambiant en fonction des saisons et des températures extérieures, mais aussi de purifier l'air pour capter les bactéries, les poussières et les mauvaises odeurs. Une solution très pratique, utile quotidiennement et proposée à un prix très bas durant le Black Friday.