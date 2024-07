Soldes Amazon : le TOP 10 des produits à saisir d'urgence à la veille du Prime Day

Le pack comprend une caméra intérieure, que nous avons testée et notée 7 / 10, et une caméra extérieure pour surveiller les abords de la maison et l'entrée. Les deux modèles sont connectés au smartphone et disposent d'un capteur 1080p avec mode infrarouge pour voir en temps réel ce qu'il se passe dans le logement, et être alerté en cas d'intrusion.

Les caméras Ring sont des appareils simples à installer et à utiliser, mais ne proposent pas de stockage en local des vidéos. Il faut obligatoirement passer par un abonnement pour obtenir cette option. À savoir avant d'acheter !