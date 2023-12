Pour Noël, passez en mode ciné avec cette barre de son Dolby Atmos 7.1.4 par JBL

Si vous souhaitez profiter d'un son Dolby Atmos de qualité pour votre TV sans forcément vous ruiner, alors cette offre est faite pour vous. Elle se retrouve chez Boulanger et concerne une barre de son 7.4.1 avec caisson de basse sans-fil. Il s'agit de la JBL Bar 1000.

Celle-ci est affichée à 1149 € sur le site marchand, et 899 € sur le site du constructeur. Mais la vraie promotion se trouve chez Boulanger où il y a une réduction qui la fait passer à 699 €. Une belle somme encore, certes, mais amplement justifiée par la qualité du produit. Avec en plus la livraison gratuite et le retrait possible en magasin.