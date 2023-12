L'écran connecté Amazon Echo Show 8 bénéficie d'une promo folle juste avant Noël

L'Echo Show 8 embarque bien évidemment l'assistant connecté Alexa. Grâce à lui, vous pouvez tout commander à la voix, notamment tous les appareils de votre maison connectée.

Vous accédez, sur l'écran, à des plateformes de streaming, idéal pour s'endormir devant une série ou suivre une recette sur YouTube. Les possibilités sont grandes et vous pouvez en plus ajouter de nouvelles Skills en passant par le Store sur votre smartphone ou directement via le site Internet.