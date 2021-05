Deux millions de dollars pour être le premier touriste spatial de Blue Origin, et ce n'est pas fini

Vous avez deux millions de dollars dont vous ne savez que faire ? Pourquoi ne pas vous offrir une virée dans l’espace ? La société Blue Origin, créée par Jeff Bezos, Président-directeur général d’Amazon, a mis aux enchères une place à bord de sa fusée New Shepard. La clôture des mises aura lieu le 10 juin prochain et plus de 5 200 participants de plus de 136 pays ont déjà enchéri.