Bitdefender : comment bien installer l'antivirus n°1 sur tous vos appareils

Le portail intègre en outre de nombreux tutoriels et vidéos pédagogiques (en français) pour aider les utilisateurs à prendre facilement en main l'antivirus et ses fonctionnalités. Qu'il s'agisse de la version Total Security ou Premium Security, Bitdefender s'impose depuis plus de 10 ans comme l'un des meilleurs antivirus du marché. Ultra optimisé, le logiciel n'a quasiment aucun impact sur le système, y compris durant les analyses rapides ou profondes. Mentions spéciales pour l'installation et la désinstallation (via un outil dédié pour les versions bureau) qui se révèlent particulièrement simples et rapides que cela soit sur Windows, macOS, Android ou iOS. Une offre qui surpasse de très loin celles des antivirus gratuits.