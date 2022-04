Rockey c'est une pierre... et un portefeuille crypto ; et c'est le nouveau projet de Jack Dorsey

« Nous créons un portefeuille pour les personnes du monde entier qui n'ont probablement pas encore utilisé le bitcoin comme outil d'épargne ou pour ses capacités de paiement. Notre objectif est l'autonomisation économique – en commençant par la création d'un portefeuille facile à utiliser et fiable qui aide les gens du monde entier à posséder et à gérer leurs bitcoins en toute sécurité, plutôt que de devoir compter sur un certain nombre d'outils et de services qui ne fonctionnent pas bien ensemble et sont difficiles à utiliser pour un public mondial plus large ».