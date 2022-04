Trop polluant, le Proof of Work ? Greenpeace appelle à changer le protocole du Bitcoin

En interpellant les chefs d’entreprises les plus connus (parmi lesquels on retrouve Elon Musk), Greenpeace met en garde sur le minage intensif dans un manifeste intitulé « Change the code not the climate ». Selon l’organisation, le bitcoin aurait la capacité d’augmenter la température globale de la planète de 2 degrés Celsius s’il était adopté de façon globale.