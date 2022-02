La plateforme crypto FTX joue gros sur le Superbowl en faisant gagner des bitcoins

Les crypto-monnaies vont s’inviter pendant la folie du Super Bowl. FTX s’est payé une séquence publicitaire pendant l’événement gargantuesque. Pour marquer le coup, l’entreprise va offrir des bitcoins (BTC) pendant le grand match. Le montant exact à remporter n’a pas encore été déterminé puisqu’il dépendra de l’heure de diffusion de la publicité. Plus concrètement, plus le spot de FTX sera retransmis tard plus il y aura à gagner. Par exemple, s'il est diffusé à 21 h 30 (EST), ce seront 9,30 BTC (environ 44 700 dollars) qui pourront être empochés par chacun des heureux vainqueurs.