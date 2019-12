Denon présente Home : une nouvelle gamme d'enceintes multiroom

Home 250 © Denon

Home, une nouvelle gamme pour séduire un large public

Home 150 © Denon

Home 350 © Denon

Heos pour profiter de votre musique partout dans la maison

Denon emboîte ainsi le pas à Harman Kardon et ses enceintes Citation ou encore à Bowers & Wilkins avec sa gamme Formation , et lance à son tour ses enceintes multiroom : Home 150, Home 250 et Home 350, disponibles dès la fin du mois de janvier.Modèle d'entrée de gamme, la Home 150 embarque un woofer de 3,5 pouces (8,89 cm) et un tweeter de 1 pouce (2,54 cm), des hauts parleurs très proches de ce que proposait Yamaha avec sa MusicCast WX-010. Le tout sera alimenté par deux amplificateurs de classe D. Ce modèle sera lancé au prix de 249 €.Sa grande sœur, sobrement nommée Home 250, gagne en puissance puisqu'elle est équipée de deux haut parleurs d'aigus, inclinés pour une meilleure largesse de la scène sonore. Les mediums et les basses sont quant à eux confiés à deux woofers de 4 pouces (10,16 cm) soutenus par un radiateur passif de 5,25 pouces (13,33 cm). Pour alimenter le tout, Denon a opté pour quatre amplificateurs de classe D. La Home 250 sera accessible au prix de 499 €.Enfin la Home 350, enceinte phare de la gamme a toute l'ampleur et la puissance nécessaires pour endosser le rôle d'enceinte principale de la maison. Pour ce faire, elle embarque six amplificateurs de classe D, chargés d'alimenter deux tweeters de 0,75 pouce (1,9 cm), deux haut-parleurs, dédiés aux médiums, de 2 pouces (5,08 cm) et deux subwoofers de 6,5 pouces (16,51 cm) pour la restitution des basses. Il faudra débourser 699 € pour la voir fièrement trôner chez vous.Chaque enceinte sera équipée de trois ou six touches de sélection rapide, à l'image de ce que l'on peut trouver chez d'autres concurrents, comme Bose par exemple. Le panneau est équipé d'un rétro-éclairage qui s'active à l'approche de votre main, système que nous avions par ailleurs trouvé très réussi lors de notre test de la Naim Mu-So 2 Avec cette nouvelle gamme, Denon compte sur son savoir-faire pour offrir une restitution sonore fidèle. Entendez par là que le rendu espéré se veut neutre, comme ce que peut proposer Focal - au contraire de Bose ou Klipsch qui présentent généralement un rendu sonore plus flatteur.Les enceintes du constructeur japonais s'appuieront sur sa technologie multiroom Heos, déjà éprouvée sur son autre gamme d'enceintes, ses barres de son ou encore les nombreux amplificateurs home cinema et Hi-Fi. Notez à ce titre qu'il vous sera possible de connecter vos enceintes entre elles afin de profiter de votre musique dans toute la maison.Vous aurez également la possibilité d'appairer deux enceintes Home pour profiter d'un rendu stéréo. Et si vous êtes déjà possesseurs d'enceintes HS2, pas de panique, vous pourrez profiter du multiroom entre vos anciennes et nouvelles enceintes.Enfin pour un usage home-cinema, il sera possible de compléter votre installation actuelle, si tant est que votre ampli Denon ou Marrantz possède le module multiroom Heos. Vous pourrez également profiter d'une installation 5.1 surround en connectant deux enceintes Home à une barre de son de la marque - au choix Heos Bar ou Denon DHT-S716 - et au subwoofer DSW-1H.L'application Heos Connect vous permettra en outre de profiter de l'intégration native des services de streaming comme Spotify Deezer , Tidal ou encore Amazon Music et Apple Music. Pour les utilisateurs de Qobuz ou d'autres services musicaux, rassurez-vous, les enceintes Home sont compatibles Airplay 2 et Bluetooth. En termes de connectivité filaire, Denon a intégré à chacune de ses enceintes une prise USB et une entrée auxiliaire de 3,5 mm.Avantage ou défaut rédhibitoire pour certains, les enceintes Home embarqueront nativement Alexa, via une mise à jour disponible après votre achat. Sachez également que vous pourrez profiter de vos enceintes partout dans la maison et même dans la salle de bain puisque Denon a pris le soin d'équiper ses enceintes d'un tissu résistant à l'eau, sans toutefois préciser une quelconque certification. De quoi faire de l'ombre à la solution de son concurrent américain : Sonos Enfin, pour vous assurer de profiter de la qualité de ses enceintes, Denon annonce un décodage de vos fichiers quasiment illimité : MP3, ALAC, FLAC et WAV jusqu'à 192 kHz/24 bits ainsi que les pistes DSD 2.8MHz (DSD 64) et 5.6MHz (DSD 128).