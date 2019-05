Bowers & Wilkins lance Formation : sa nouvelle gamme d'enceintes multiroom

Crédits : Bowers & Wilkins

Lorsque l'on cherche à équiper son domicile de multiplesafin de créer un cocon sonore connecté, il faut bien entendu prêter attention à leur design afin de ne pas balafrer votre décoration intérieure.l'a bien compris et propose avec sa gammedes enceintes aussi puissantes qu'élégantes.On commence avec les deuxbaptisées sobrement Formation Duo. Deux beaux engins, qui évoquent d'ailleurs de vieux réacteurs d'avion, vendus la bagatelle deAddition évidente pour les plus cinéphiles : laest une barre de son disposant de neuf drivers et diffusant la musique en 24 bits/96 Hz. Comptezet ajoutez 1 099 € pour le sub-woofer qui l'accompagne.Pour ajouter un peu d'ampleur à l'ensemble, misez sur le. Il s'agit d'une enceinte diffusant à 120° et qui se veut être le successeur spirituel du Zeppelin de B&W. Cette véritable œuvre d'art s'affiche àEnfin, le(699 €) vous permettra de connecter tout ce beau monde à vos différents appareils analogiques. En effet, l'intégralité de la gamme Formation fonctionne sans-fil et se pilote simplement via une application.Toutes les enceintes sont. Étonnamment (pour 2019), le constructeur britannique n'a pas intégré d'assistants vocaux dans ses machines. Cependant Bowers & Wilkins annonce qu'une mise à jour future permettra à ses produits de communiquer avec Alexa d'Amazon