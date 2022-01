Audi : salon et café, voilà à quoi ressembleront (peut-être) les hubs de recharge électrique

En décembre dernier, Audi annonçait une toute nouvelle station de recharge, unique en son genre. Un projet pilote qui accueille un total de six points de charge rapide, également doté d'un espace lounge connecté pour offrir ce que le constructeur décrit comme « une expérience de recharge haut de gamme ».

Et pour cause, dans ce salon d'environ 200 m², on retrouve un patio de 40 m² qui offre la possibilité pour les clients de travailler et/ou de se détendre en attendant la fin de la recharge de leur bolide, observable sur un écran de 98" de diagonale.