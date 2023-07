WhatsApp : fini les appels anonymes sur iOS ?

Ce ne sont pas moins de trois nouveautés majeures qui ont fait leur apparition dans la dernière mise à jour de WhatsApp sur iOS, à commencer par la possibilité de transférer enfin ses conversations d'un iPhone à un autre sans passer par iCloud. Vient s'ajouter à cela l'arrivée d'un mode paysage pour les appels vidéo, qui offre alors une vue plus large (et plus agréable) en comparaison avec le mode portrait. Enfin, notez qu'il est dorénavant possible de faire taire les appels inconnus depuis les paramètres de confidentialité. De quoi ne plus être importuné par les numéros anonymes dans WhatsApp.