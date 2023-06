Il ne manquait que cette fonctionnalité à WhatsApp pour Windows !

Au fil des semaines, la version bureau de WhatsApp a largement su rattraper son retard sur la version dédiée aux smartphones et tablettes. Vous pouvez désormais créer des liens d'appels, profiter d'un mode sombre adapté au langage de conception de Windows 11 ou encore de passer des appels audio et vidéo. Et, visiblement, l’application aux deux milliards d’utilisateurs et d’utilisatrices n’entend pas s’arrêter en si bon chemin sur le système d'exploitation de Microsoft.