Top 5 des applications mobiles de la semaine

Shuttle est une application Android qui offre un lecteur audio doté d'une interface moderne pour écouter de la musique en toute élégance. En plus de disposer d'une bonne ergonomie de navigation, ce lecteur prend en charge un vaste panel de formats, dont les plus communs, à savoir les fichiers MP3, WAV, AAC et FLAC. On appréciera notamment l'égaliseur de fréquences qui se veut pleinement configurable et qui propose plusieurs préréglages efficaces. Dans son lot de fonctionnalités annexes, notons la présence d'un minuteur de mise en veille, parfaitement adapté pour les utilisateurs qui s'endorment avec de la musique. Cerise sur le gâteau, Shuttle prend en charge le protocole Chromecast pour diffuser des morceaux sur un appareil compatible.