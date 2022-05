Villes Bitcoin et pays cryptos : une route chaotique vers l'adoption massive de Bitcoin ?

Il s’agit parfois aussi de projets plus ambitieux qui s’appuient sur des statuts législatifs spécifiques dont jouissent certaines îles. L’idée de former de tels « crypto-paradis » et autres « îles Bitcoin » n’est pas neuve, et plusieurs projets du genre ont avorté par le passé. Mais au moins deux projets semblent bien partis pour aboutir.

Roatan, une île de 83 km2 au large du Honduras, en mer des Caraïbes, a par exemple établi un partenariat avec la société Prospera en vue de faire du territoire « une plaque tournante du développement économique durable ». En pratique, la zone est semi-autonome, tout en étant ancrée dans la Constitution hondurienne.

Le président de Prospera, l’Américain Joel Bomgar, à la fois entrepreneur et membre de la Chambre des représentants du Mississippi, ne cache pas son attrait pour Bitcoin. « Je suis un énorme fan de Bitcoin. Je crois fermement qu’il sera un jour la monnaie de réserve universelle et globale pour le monde », lançait-il sur Twitter en 2021. En toute logique, Roatan sera bien une zone tirant parti de la crypto-monnaie. « Au sein de Prospera, Bitcoin fonctionne comme une monnaie légale. Cela signifie qu'il n'y a pas d'impôt sur les gains en capital sur BTC, vous pouvez effectuer des transactions librement en utilisant Bitcoin et vous pouvez payer taxes et frais à la juridiction en bitcoins », annonçait Bomgar en avril 2022.