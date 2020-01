Incendies : la plateforme Binance donne 1 million en cryptomonnaies à l'Australie

© Binance

Paiements en BNB seulement

Un programme plus vaste

Source : CoinSpace

Ce programme baptisé Donating for Australia Bushfires est une nouvelle initiative de la fondation lancée en 2018.Le P.-D.G. de Binance, Changpeng Zhao (surnommé « CZ ») a déclaré : «».L'initiative n'accepte que les dons en BNB, laissant supposer qu'elle sert aussi à promouvoir la crypto-monnaie de Binance. D'après la communication officielle du programme, les dons seront uniquement transmis aux organisations et communautés locales acceptant les BNB. Mais pour la fondation, cette exclusivité doit en fait permettre d'enregistrer les dons et de les garder facilement vérifiables.Binance Charity, dont le lancement remonte à octobre 2018, a pour objectif annoncé d'améliorer la transparence du secteur caritatif. Elle souhaite également mettre en avant le rôle des dons dans la concrétisation des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies . Depuis son inauguration, elle est déjà venue en aide au Japon, touché par les inondations en 2018 ainsi qu'aux victimes d'ouragans aux Etats-Unis. Elle finance aussi un programme scolaire concernant 5 000 étudiants répartis dans 11 écoles d'Afrique, leur fournissant des fournitures et de l'électricité d'origine solaire.Par cette initiative, Binance fait suite à une décision similaire lancée quelques jours plus tôt au sein de la communauté de la cryptomonnaie. Le 4 janvier, le P.-D.G. de la plateforme spécialisée, Alex Saunders a lancé sur Twitter un programme de dons en cryptomonnaies , incluant les BNB.