L'avènement des cryptomonnaies fera tomber les dictateurs, d'après Tim Draper

Tim Draper // Crédit : JD Lasica, Flickr

Un réseau décentralisé à l'assaut des barrières économiques

Des gouvernements sur le modèle des start-ups

L'Estonie, un pays pionnier dans les services numériques

Le Bitcoin, arme pacifique contre les dictateurs ? C'est ce qu'affirme l'évangéliste Tim Draper, en campagne contre les frontières économiques à l'heure d'une économie globalisée.Ardent défenseur du Bitcoin, Tim Draper est persuadé des bienfaits de la cryptomonnaie pour l'économie mondiale. Dans une tribune postée sur Medium , l'investisseur américain déclare : «Une manière de dénoncer les taxes appliquées par les institutions bancaires et des États sur les flux financiers. À l'inverse, la Blockchain et les cryptomonnaies reposent sur un réseau distribué. Conséquence : plus besoin de gouvernements pour contrôler le cours d'une monnaie, ni de banques pour assurer les transactions. Chacun est donc théoriquement libre de s'affranchir des barrières économiques mises en place dans son pays.Dans sa tribune, Tim Draper va encore plus loin et pose une question simple : a-t-on encore besoin de gouvernements ?Pour lui, les humains se sont organisés en « tribus » depuis des millénaires, pour garantir la sécurité en gouvernant des territoires délimités. Il poursuit en expliquant que le développement des échanges et de la mondialisation est venu bouleverser ce système, et que désormais chaque individu appartient à quelque chose de plus grand que sa « tribu » originale.Toujours selon Draper, ce changement de paradigme s'illustre notamment par les cryptomonnaies, qui seraient les témoins de cette nouvelle économie libérée des traditions « ancestrales » imposés par les gouvernements. Pour survivre, il exhorte ces derniers à se transformer... en prenant exemple sur les start-ups : «À quoi pourrait ressembler le rôle des États dans cette économie virtuelle ? Sécurité numérique, protection de l'identité, assurance maladie... Nombreux sont les services qui pourraient être repensés à partir des applications de la Blockchain.Certains pays comme l'Estonie, qui a lancé un programme d'e-citoyenneté en 2014, font déjà figures de pionniers dans ce domaine. Ce programme permet notamment aux entrepreneurs étrangers de créer leur société en Estonie, sans pour autant y résider. À ce jour, plus de 60 000 personnes ont adopté le statut d'e-résident estonien, et plus de 6 000 entreprises ont été créées.Fort de cet exemple, Tim Draper en est persuadé : combinées au potentiel de l'intelligence artificielle, les cryptomonnaies peuvent révolutionner les modes de gouvernances.