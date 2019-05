Telegram serait en train de travailler sur le lancement de sa blockchain TON

Une vitesse de transaction extrêmement élevée à l'issue des tests

Source : Coin telegraph

Après, qui devrait lancer sa propre cryptomonnaie, le GlobalCoin , en 2020, c'est au tour dede faire la Une avec son projet de. Le PDG, pas vraiment apprécié du gouvernement russe après avoir lancé le Facebook local, ne devrait toujours pas faire ami-ami avec le Kremlin. Laest en route et devrait officiellement être lancée au prochain trimestre, selon un média spécialisé, qui s'est procuré le mémo interne envoyé aux investisseurs.L'idée de bénéficier de sa propre blockchain ne date pas d'hier pour. Après une première annonce en 2017, la messagerie avait indiqué quelques mois plus tard, en mars 2018, avoir collecté, réalisant la deuxième plus grosse levée de fonds de l'année. Avec un tel butin, il y a de quoi voir venir. C'est pourquoi Pavel Durov va lancer sa blockchain TON (), grâce à l'acquisition duLa société a en effet déclaré avoir mené des tests auxquels des développeurs avaient accès. Visiblement, cela a été un succès. Ces derniers ont en effet déclaré que la blockchain présentait «».TON et Gram vont ainsi avoir l'objectif de proposer aux quelques 200 millions d'utilisateurs de Telegram unleur permettant, comme Ethereum ou TRON, de développer des outils financiers offrant la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle des. Cesconstituent des applications fonctionnant sur un, là où une application traditionnelle, elle, se base sur un serveur centralisé.