Une ferme à cryptomonnaies de 36 MegaWatts en construction au Maroc

Des investissements qui plaisent au gouvernement

Un contexte géopolitique tendu

», explique Jeune Afrique . Et c'est précisément ce qui pousse les investisseurs américains à s'installer dans cette région pour leurBrookstone Partners, par l'intermédiaire de, une entreprise nouvellement créée, espère parvenir à une production de 36 mégawatts d'ici janvier 2019. L'objectif à long terme étant d'augmenter la cadence progressivement pour atteindre une capacité de production deLe projet, rendu possible grâce à une loi de 2016 qui permet un usage décentralisé d'une production électrique, inspire les élus marocains. Moulay Hafid Elalamy, ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique, a adoubé l'investissement, qui pourrait créer plus ded'ingénieurs dans le pays.Du reste, Soluna est bien conscient que len'est plus vraiment dans ses bonnes heures. Interrogé par Arstechnica, John Belizaire, son PDG, avoue réfléchir d'ores et déjà à d'autres mobilisations d'une telle quantité d'énergie.Enfin, l'entreprise ne cache pas son projet de revendre, à terme, une partie de son énergie au gouvernement marocain. Une loi permet en effet à des particuliers de s'auto-alimenter en énergie, et de revendre jusqu'à 20% de leur excédent au gouvernement.Mais ce projet ne fait pas plaisir à tout le monde. Le contrôle du sud du pays, où prévoit justement de s'installer Soluna, est disputé entre le gouvernement marocain et le peuple Sahrawi.Par l'intermédiaire de la les Sahrawi s'opposent fermement aux projets de Brookstone Partners. Le gouvernement marocain est, lui aussi, pointé du doigt par l'organisation : son soutien au projet étant perçu comme une tentative de légitimer sa présence dans cette partie contestée du pays.John Belizaire s'est dit «» des difficultés géopolitiques de la région où son entreprise prévoit de s'implanter. Un projet qui «» conclut-il.