Le PSG va lancer sa propre crypto-monnaie

Un partenariat gagnant/gagnant

Le Paris Saint-Germain Football Club vient d'annoncer son nouveau partenariat avec la société de blockchain Socios.com . Le club de sport français devient ainsi pionnier dans le domaine.Première équipe du monde à rejoindre la plate-forme, letravaillera ainsi de concert avec elle afin deselon le club L'idée étant de proposer aux supporters de l'équipe d'acheter des jetons qui leur permettront par la suite de voter à différents sondages qu'organisera le club, mais également d'avoir accès à des "récompenses de club de niveau VIP et des opportunités d'engagement". Un moyen qu'a trouvé le PSG pour impliquer ses fans dans certaines décisions de l'équipe.Alexandre Dreyfus, fondateur de Socios.com s'est naturellement réjouis de l'entrée du club parisien au sein de sa plate-forme :Il faut dire que ce nouvel engagement devrait lui permettre d'obtenir "un large éventail de droits marketings notamment en matière de visibilité dans le stade, d'exposition TV et digitale, ainsi que du contenu et des opportunités sur-mesure relatives à l'expérience des fans", selon le site eTeknix Marc Armstrong, Directeur du Sponsoring du Paris Saint-Germain, s'est lui aussi félicité de l'arrivée de ce nouveau partenaire et a quant à lui déclaré :Les supporters de l'équipe devraient avoir accès à cette nouveauté dès le début de la saison prochaine.