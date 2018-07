Malte inaugure un distributeur pour acheter et vendre des cryptomonnaies

Objectif : démocratiser la cryptomonnaie

Modifié le 20/07/2018 à 14h32

C'est une première dans le monde encore obscur de la. Déjà doté de deux distributeurs permettant uniquement l'achat de Bitcoins et Litecoins, Malte vient d'accueillir la nouvelle initiative de la start-up locale: un distributeur permettant l'achat et la revente de monnaies cryptographiques.La jeune start-up maltaise Moon Zebra le confesse volontiers sur son site Internet : la cryptomonnaie, c'est compliqué.C'est précisément pour apporter une solution à ce problème que la jeune pousse a décidé de mettre au point un distributeur permettant non seulement l'achat, mais également la revente de cryptomonnaies dans son pays.Profitant à plein des mesures mises en place récemment par l'île méditerranéenne , Moon Zebra espère se positionner comme un acteur majeur du développement de ladans son pays.Désireux de rendre la cryptomonnaie accessible à tous, le distributeur Moon Zebra accepte les achats de Bitcoin à partir de 50€. Comme l'indique le site spécialisé Cryptovest , l'entreprise prélèvera une commission de 8,3% du montant des transactions pour les achats, et 6,2% pour les ventes permettant de récupérer des euros en échange de cryptomonnaie.Pour l'heure, l'ATM de Moon Zebra supporte les transactions dans les monnaies suivantes : Bitcoins, Bitstamp, Coinbase, Bitfinex, TheRockTrading, Cointrader, Quadrigacx, Kraken et Digitalx.