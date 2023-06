Les crypto bros ont-ils la mémoire si courte ? FTX veut faire son retour

En 2019, Sam Bankman-Fried, ex-trader, et Gary Wang, ancien de chez Google, créent FTX, une plateforme d'échanges de crypto-monnaies. En un peu plus de trois ans d'existence, elle parvient à se faire un nom assez rapidement, notamment grâce à SBF. Le cofondateur donne en effet de sa personne, s'affichant avec des célébrités et des personnalités politiques. Il est aussi un gros donateur du parti démocrate américain et appelle les législateurs américains à réguler son industrie.



En novembre 2022, le journal CoinDesk explique que la majorité de la crypto-monnaie maison de FTX, le FTT, est en majorité détenue par Alameda Research, une filiale de FTX, ce qui en fait grimper le prix artificiellement. Devant la nouvelle, la maison concurrente, Binance, décide de vendre tous ses FTT, ce qui fait dégringoler leur prix. Cela entraîne une panique chez les utilisateurs de FTX, qui tentent de retirer leurs dépôts en masse, avant de voir ces derniers bloqués. Le 8 novembre 2022, FTX et la plupart de ses filiales se déclarent en faillite. Des centaines de milliers, et probablement même 1 million de clients ne reverront sûrement jamais leurs investissements.