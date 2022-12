D'après cet officiel, les crypto-monnaies pourraient être à l'origine de la prochaine crise financière

L'Inde fait ainsi partie de ces pays où les autorités ont pris des mesures restrictives très fortes sur les crypto-monnaies. Alors qu'en France, à partir de ce 1er janvier, l'immense majorité des Français seront assujettis à une flat tax de 30 % pour leurs gains, les citoyens indiens doivent, en plus de cette même taxe, subir un prélèvement supplémentaire de 1 % sur toute transaction dépassant les 10 000 roupies (environ 110 euros).

On peut toutefois questionner le danger systémique potentiellement représenté par les crypto-monnaies. La capitalisation totale de ce marché est en effet actuellement d'un peu moins de 800 milliards de dollars. En comparaison, celle d'Apple seule est d'un peu plus de 2 000 milliards, et celle du pétrolier saoudien Aramco de 7 000 milliards.

Et s'il s'agit d'acteurs solides basés sur des valeurs matérielles connues, et donc peu susceptibles de s'effondrer aussi vite que les crypto-monnaies lors d'un krach, Tesla apporte lui un autre exemple intéressant. La capitalisation boursière de l'entreprise d'Elon Musk est ainsi passée d'un peu plus de 1 000 milliards de dollars en octobre 2021 à 385 milliards ce 31 décembre. Soit un recul de plus de 700 milliards… presque la taille du marché des cryptos.