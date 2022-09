La cryptomonnaie, un système de Ponzi décentralisé ?

À son crédit, le P.-D.G. de la banque américaine J.P. Morgan n'est pas le seul à présenter une telle vision des cryptomonnaies. Le procès à l'encontre d'Elon Musk pour sa promotion du DodgeCoin avant qu'il ne s'effondre reprend exactement ces termes. Ailleurs, en Corée du Sud, le mandat d'arrêt émis contre Do Kwon, le créateur de Luna et du Terra, montre que cette question est internationale, et que la justice et les institutions financières tâtonnent encore quand il s'agit de qualifier et d'appréhender les cryptos.